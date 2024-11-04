Российский самолет неожиданно вернулся в аэропорт вылета

Летевший из Санкт-Петербурга в Уфу лайнер вернулся в Пулково

Летевший из Санкт-Петербурга в Уфу самолет неожиданно вернулся в аэропорт Пулково. Об этом сообщает Telegram-канал Северо-Западной транспортной прокуратуры.

«По предварительным данным, самолет сообщением Санкт-Петербург — Уфа вернулся в аэропорт вылета. Причина устанавливается», — сказано в сообщении прокуратуры.

Ведомство начало проверку инцидента на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров.

Telegram-канал «Mash на Мойке», в свою очередь, написал, что в Пулково вернулся самолет авиакомпании «Россия». В авиагавани была объявлена готовность аварийно-спасательной команды. Вскоре лайнер благополучно приземлился.

1 ноября сообщалось, что летевшему в Казахстан самолету авиакомпании «Россия» потребовалась экстренная посадка. Воздушное судно совершило вынужденное приземление в столичном аэропорту Шереметьево, предположительно, из-за течи топлива.