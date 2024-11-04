Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:03, 4 ноября 2024Россия

Российский самолет неожиданно вернулся в аэропорт вылета

Летевший из Санкт-Петербурга в Уфу лайнер вернулся в Пулково
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Летевший из Санкт-Петербурга в Уфу самолет неожиданно вернулся в аэропорт Пулково. Об этом сообщает Telegram-канал Северо-Западной транспортной прокуратуры.

«По предварительным данным, самолет сообщением Санкт-Петербург — Уфа вернулся в аэропорт вылета. Причина устанавливается», — сказано в сообщении прокуратуры.

Ведомство начало проверку инцидента на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров.

Telegram-канал «Mash на Мойке», в свою очередь, написал, что в Пулково вернулся самолет авиакомпании «Россия». В авиагавани была объявлена готовность аварийно-спасательной команды. Вскоре лайнер благополучно приземлился.

1 ноября сообщалось, что летевшему в Казахстан самолету авиакомпании «Россия» потребовалась экстренная посадка. Воздушное судно совершило вынужденное приземление в столичном аэропорту Шереметьево, предположительно, из-за течи топлива.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Байден поздравил Санду с победой на выборах президента

      Российский самолет неожиданно вернулся в аэропорт вылета

      Жителей российского города предупредили о возможной эвакуации из-за наводнения

      В ОБСЕ заявили о злоупотреблении Санду госресурсами во время выборов

      В Москве представители 100 стран обсудят будущее планеты

      Бывшего футболиста «Барселоны» обвинили в сексуальном насилии

      Редактора издания Doxa объявили в розыск

      В Минпросвещения высказались о сокращении сроков школьного обучения

      Зеленскому задали неожиданный вопрос

      Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше