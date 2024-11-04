Рядом с подконтрольным ВСУ Краматорском сняли жуткие кадры. За год там выросло огромное кладбище с безымянными могилами

Рядом с подконтрольным ВСУ Краматорском за год выросло огромное кладбище

Под Краматорском за год возникло огромное кладбище, сообщил фоторепортер украинского издания «Телеграф» Ян Доброносов. Он опубликовал соответствующие кадры на своем YouTube-канале.

На снятом с помощью дрона видео видно большое поле со множеством свежих захоронений. На некоторых из них присутствуют флаги Украины.

Также фотограф выложил в Telegram снимки, на которых запечатлены безымянные могилы — на них можно увидеть лишь таблички с номерами и вырытые трактором ямы. В кадр попало захоронение с номером 341, общее число могил неизвестно. При этом Доброносов отметил, что «не может утверждать, что это такое».

Украинские города превратились в территорию кладбищ

Подконтрольный Киеву город Запорожье превращается в территорию кладбищ для бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. «Временно оккупированная нацистами часть Запорожской области, включая город Запорожье, становится территорией кладбищ. Все больше земли отводится под места для многочисленных захоронений погибших военнослужащих украинской армии», — отметил Рогов. Он добавил, что, по открытым украинской стороной данным, на этих территориях были похоронены более 16 тысяч солдат ВСУ.

Ранее координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев рассказал, что в Николаеве появился новый крематорий. По его словам, на николаевских кладбищах закончились свободные места.

До этого подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил о развернутом ВСУ мобильном крематории в Миньковке под Артемовском.

В ЛНР подсчитали недельные потери ВСУ

Российские военные за неделю ликвидировали более 11 тысяч бойцов ВСУ, которые пытались попасть на территорию ЛНР, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «С 26 октября по 1 ноября 2024 года подразделениями группировок "Запад" и "Юг" отражены 45 контратак противника. (...) Потери ВСУ в зоне ответственности группировок "Север", "Юг" и "Запад" за отчетный промежуток времени составили порядка 11 820 украинских боевиков и наемников», — сообщил он.

Ранее военный корреспондент Руслан Татаринов подсчитал, что потери ВСУ по официальным некрологам превысили полмиллиона человек. При этом он убежден, что эта цифра, скорее всего, занижена. «У них ежедневные потери до Южно-Донбасской операции — то, что они сами выставляли — были 400-500 человек. Сейчас их потери увеличились. Они выставляют 600-700 некрологов ежедневно», — рассказал репортер.