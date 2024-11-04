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23:55, 4 ноября 2024Россия

Жителей Таганрога предупредили о возможной эвакуации. В местном заливе фиксируют повышение уровня воды

Глава Таганрога Камбулова призвала горожан готовиться к возможной эвакуации
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Глава Таганрога Светлана Камбулова призвала жителей города готовиться к возможной эвакуации из-за наводнения. По ее словам, в настоящее время специалисты фиксируют повышение уровня воды в Таганрогском заливе, что вызвано сильным ветром.

Он добавила, что сотрудники городского Управления защиты от ЧС обходят дома, которые находятся под угрозой затопления, а мониторинговые группы продолжают контролировать уровень воды.

В связи с сильным ветром специалисты фиксируют повышение уровня воды в Таганрогском заливе. Заблаговременно стоит позаботиться о защите вещей в доме и подготовиться к тому, что, возможно, будет необходимо покинуть свое жилье. Соблюдайте все правила безопасности!

Светлана Камбуловаглава Таганрога

Камбулова добавила, что спасатели располагают всем необходимым в такой ситуации оборудованием, в том числе мотопомпами и насосами. Она отметила, что спасатели дежурят в круглосуточном режиме.

Уровень воды в Таганрогском заливе начал стабилизироваться

Камбулова со ссылкой на специалистов сообщила, что уровень воды в заливе начал стабилизироваться.

Мониторинговые группы продолжают следить за ситуацией. Ждем, когда уровень воды вернется до нормальных показателей

Светлана Камбуловаглава Таганрога

Глава города также сообщила, что в течение дня на телефон 112 поступило более 8000 звонков. Более 6000 обращений были связаны с обрывами проводов и отключением электроэнергии. По словам Камбуловой, повреждение линий было зафиксировано по 50 адресам. Она подчеркнула, что работы по устранению последствий непогоды будут вестись в круглосуточном режиме.

Порывы ветра в Таганроге достигают 28 метров в секунду. Ожидается, что погода улучшится к утру 5 ноября.

Весной от паводка пострадали несколько российских городов

В апреле в Ишимском районе Тюменской области из-за угрозы затопления началась эвакуация жителей 14 населенных пунктов. Руководство района призвало людей взять с собой документы, личные вещи и лекарственные препараты.

Тогда же в Кургане уровень воды в реке Тобол поднялся до 865 сантиметров. Власти призвали жителей подтопляемых зон незамедлительно эвакуироваться. Кроме того, опасную метку превысил уровень воды на участке реки Томь в Томске.

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Также серьезный ущерб получил Орск. В апреле в районе города произошел разрыв дамбы, которая защищала его от реки Урал. Спустя сутки дамбу прорвало еще в одном месте. К утру 7 апреля вода дошла до Оренбурга, там началась эвакуация жителей.

По данным МЧС, к столь сильному половодью в России привели природные факторы, включая переувлажнение почвы в осеннее время и ее последующее промерзание, а также большие объемы снега, резкое весеннее потепление и обильные осадки.

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