Американец удивился отсутствию приватности при голосовании на выборах президента

Американец Пол удивился отсутствию приватности на голосовании за президента США

Американец Пол из города Александрия заявил РИА Новости, что удивился отсутствию приватности при заполнении бюллетеня на избирательном участке на выборах президента США.

«Я был немного удивлен, что избирательные участки не были закрытыми, каждый проходящий мимо мог видеть, за кого я отдаю свой голос», — пояснил американец, добавив, что кабина для голосования на его участке выглядела как картонная трехсторонняя перегородка.

По его словам, в отличие от некоторых избирательных участков в Вашингтоне, в Александрии ему не пришлось стоять в очереди и в целом он доволен скоростью и организацией процесса.

Ранее в округе Камбрия колеблющегося американского штата Пенсильвания продлили голосование из-за сбоя программного обеспечения, который затруднил возможность сканирования бюллетеней. Однако в управлении комиссаров округа подчеркнули, что, несмотря на технические неполадки, все заполненные избирателями бюллетени будут приняты и подсчитаны, а все конфиденциальные данные — защищены.