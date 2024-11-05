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22:10, 5 ноября 2024Мир

Бывший премьер Польши намекнула на свое участие в президентских выборах

Экс-премьер Польши Шидло намекнула на участие в выборах президента в 2025 году
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Agencja Gazeta / Slawomir Kaminski / Reuters

Бывший премьер-министр Польши Беата Шидло в видеообращении на своей странице в соцсети X намекнула на свое возможное участие в выборах президента страны, которые пройдут в 2025 году.

По ее словам, главной политической темой на сегодняшний день являются выборы в США, на которых победит либо кандидат от демократов Камала Харрис, либо республиканец Дональд Трамп. «Может ли женщина стать президентом Соединенных штатов? Может ли женщина стать президентом Польской республики? Посмотрим…» — добавила Шидло.

Ранее обозреватель издания Myśl Polska Лукаш Ястржембский заявил, что из-за сильного конфликта с Россией Польша оказалась в опасной ситуации. Журналист отметил, что отношения между Польшей и Украиной ухудшились с 2022 года. Он также подчеркнул, что стране следует «держаться подальше» от российско-украинского конфликта.

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