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20:50, 5 ноября 2024Мир

Макрон на казахском языке назвал Токаева уважаемым другом

Макрон обратился к президенту Казахстана Токаеву на казахском языке
Семен Александров (редактор)

Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву на казахском языке и назвал его уважаемым другом. Свое обращение французский лидер опубликовал на странице в соцсети X.

«Добро пожаловать уважаемый партнер, уважаемый друг. С вашим государственным визитом мы отмечаем глубокую дружбу, объединяющую Казахстан и Францию», — заявил он.

5 ноября завершился двухдневный государственный визит президента Казахстана во Францию, который стал первым визитом такого уровня в истории отношений стран.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал Макрона, заявив, что его обращение к молдаванам перед вторым туром выборов в стране говорит о вмешательстве Европы в дела Молдавии. Французский лидер назвал второй тур президентских выборов решающим моментом не только для Молдавии, но и для Европы, а также пожелал жителям страны мужества и надежды.

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