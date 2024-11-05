Макрон на казахском языке назвал Токаева уважаемым другом

Макрон обратился к президенту Казахстана Токаеву на казахском языке

Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву на казахском языке и назвал его уважаемым другом. Свое обращение французский лидер опубликовал на странице в соцсети X.

«Добро пожаловать уважаемый партнер, уважаемый друг. С вашим государственным визитом мы отмечаем глубокую дружбу, объединяющую Казахстан и Францию», — заявил он.

5 ноября завершился двухдневный государственный визит президента Казахстана во Францию, который стал первым визитом такого уровня в истории отношений стран.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал Макрона, заявив, что его обращение к молдаванам перед вторым туром выборов в стране говорит о вмешательстве Европы в дела Молдавии. Французский лидер назвал второй тур президентских выборов решающим моментом не только для Молдавии, но и для Европы, а также пожелал жителям страны мужества и надежды.