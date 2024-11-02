Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:04, 2 ноября 2024Мир

Во Франции раскритиковали Макрона за обращение к молдаванам

Политик Филиппо: обращение Макрона к молдаванам говорит о вмешательстве в выборы
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Telmo Pinto / Keystone Press Agency / Global Look Press

Обращение французского президента Эммануэля Макрона к молдаванам перед вторым туром выборов в стране говорит о вмешательстве Европы в дела Молдавии. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

Накануне Макрон обратился к гражданам Молдавии. Французский лидер назвал второй тур президентских выборов решающим моментом не только для Молдавии, но и для Европы, а также пожелал жителям страны мужества и надежды.

«Макрон публично и официально призвал молдаван проголосовать во втором туре президентских выборов в воскресенье за проевропейского кандидата Майю Санду, но вмешательство все равно российское», — отметил Филиппо.

Политик отметил, что Европа безосновательно обвиняет РФ в том, чем регулярно занимается сама. Именно европейские политики систематически вмешиваются в выборы с помощью коррупции и обмана.

21 октября завершился подсчет голосов на выборах президента Молдавии. По итогам первого тура никто из кандидатов не смог набрать более 50 процентов голосов, в связи с чем 3 ноября будет проведен второй тур голосования. Оппонентами на нем станут действующий президент Майя Санду и отстраненный от должности генпрокурора Молдавии выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло.

Накануне сообщалось, что правоохранительные органы Молдавии проводят обыски в 13 районах страны по делу о коррупции на выборах. По информации МВД республики, обыски проводятся «по фактам незаконного финансирования и подкупа избирателей».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Вдова воевавшего за ВСУ Дадина обвинила сослуживцев в его смерти. Она считает, что ее супруг мог получить «пулю в спину»

      Харрис заявила об отсутствии у Трампа права быть президентом

      Россияне назвали желаемую стоимость строительства дома

      Мужчина посмотрел запись с камеры наблюдения у дома и возмутился поступком незнакомки

      Порномодель переспала с 101 мужчиной за сутки и назвала это «разминкой»

      Названы самые необычные вакансии октября в России

      Самая сексуальная спортсменка показала видео тренировки в коротких обтягивающих шортах

      Тревел-блогер описал жизнь женщин в Индии фразой «повезет, если она вообще выживет»

      Следствие изучит счета сторонника РДК по делу о подготовке теракта в Москве

      Морпех заявил об участившихся случаях дезертирства ВСУ в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше