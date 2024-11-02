Во Франции раскритиковали Макрона за обращение к молдаванам

Политик Филиппо: обращение Макрона к молдаванам говорит о вмешательстве в выборы

Обращение французского президента Эммануэля Макрона к молдаванам перед вторым туром выборов в стране говорит о вмешательстве Европы в дела Молдавии. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

Накануне Макрон обратился к гражданам Молдавии. Французский лидер назвал второй тур президентских выборов решающим моментом не только для Молдавии, но и для Европы, а также пожелал жителям страны мужества и надежды.

«Макрон публично и официально призвал молдаван проголосовать во втором туре президентских выборов в воскресенье за проевропейского кандидата Майю Санду, но вмешательство все равно российское», — отметил Филиппо.

Политик отметил, что Европа безосновательно обвиняет РФ в том, чем регулярно занимается сама. Именно европейские политики систематически вмешиваются в выборы с помощью коррупции и обмана.

21 октября завершился подсчет голосов на выборах президента Молдавии. По итогам первого тура никто из кандидатов не смог набрать более 50 процентов голосов, в связи с чем 3 ноября будет проведен второй тур голосования. Оппонентами на нем станут действующий президент Майя Санду и отстраненный от должности генпрокурора Молдавии выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло.

Накануне сообщалось, что правоохранительные органы Молдавии проводят обыски в 13 районах страны по делу о коррупции на выборах. По информации МВД республики, обыски проводятся «по фактам незаконного финансирования и подкупа избирателей».