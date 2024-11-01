В Молдавии провели обыски из-за коррупции на выборах

МВД Молдавии: в 13 регионах провели обыски по делу о коррупции на выборах

Правоохранительные органы Молдавии проводят обыски в 13 районах (название регионов) страны по делу о коррупции на выборах. Об этом сообщают в Министерстве внутренних дел (МВД) республики, пишет РИА Новости.

По информации ведомства, обыски проводятся «по фактам незаконного финансирования и подкупа избирателей». Схема подкупа избирателей была выявлена в ходе расследования, пишет МВД Молдавии.

Среди методов подкупа в ведомстве отметили организацию конкурсов среди активистов. Им обещали вознаграждение в виде автомобилей и смартфонов. В МВД уточнили, что на имена участников открывались банковские счета в одном российском банке.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия никак не вмешивается в предвыборную кампанию кандидатов в президенты Молдавии. «Мы решительно отвергаем любые обвинения в том, что мы каким-то образом в это вмешиваемся. Мы этого не делаем», — подытожил он.