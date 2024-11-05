Вершинин: движение к урегулированию возможно только на основе позиции Путина

Движение к урегулированию конфликта на Украине возможно только на основе позиции, выраженной президентом России Владимиром Путиным. Единственный вариант решения украинского кризиса назвал замглавы МИД России Сергей Вершинин в интервью «Ленте.ру».

«Сейчас движение к урегулированию возможно только на основе выраженной президентом России позиции о том, что устойчивый мир недостижим без устранения коренных причин кризиса», — заявил дипломат.

Среди причин он назвал «неонацистский и шовинистский курс киевского режима на истребление всего русского», а также упорное игнорирование Западом и Киевом легитимных озабоченностей Москвы в сфере безопасности и стремление расширить НАТО дальше на Восток.

Ранее российский лидер заявил, что Россия не только готова к переговорам по урегулированию украинского конфликта, но и вела их в самом его начале. Он отметил, что Россия не желает конфронтации с другими странами и надеется, что в Европе начнут смотреть на сотрудничество с Москвой рационально.