МИД России оценил потенциал Совбеза ООН в решении украинского кризиса

Вершинин: СБ ООН не может реализовывать потенциал в решении украинского кризиса

Совет Безопасности (СБ) ООН не может реализовать свой потенциал в долгосрочном решении украинского кризиса. Потенциал Совбеза всемирной организации оценил замглавы МИД России Сергей Вершинин в интервью «Ленте.ру».

«Пока западники коренным образом не изменят свои подходы к работе СБ и, более глобально, к общепризнанным международно-правовым нормам и выстраиванию межгосударственного общения, СБ не будет в состоянии полноценно реализовывать свой громадный потенциал по долгосрочному решению ключевых кризисов», — заявил дипломат.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил необходимость выводить западные страны на чистую воду с их позицией по кризису на Украине. Он напомнил, что все члены ООН обязаны уважать права человека вне независимости от расы, пола, языка и религии, однако Запад, постоянно называющий себя «чемпионом прав человека», ни разу не упоминал об этом в контексте кризиса на Украине.