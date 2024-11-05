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18:53, 5 ноября 2024Мир

МИД России оценил потенциал Совбеза ООН в решении украинского кризиса

Вершинин: СБ ООН не может реализовывать потенциал в решении украинского кризиса
Семен Александров (редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Совет Безопасности (СБ) ООН не может реализовать свой потенциал в долгосрочном решении украинского кризиса. Потенциал Совбеза всемирной организации оценил замглавы МИД России Сергей Вершинин в интервью «Ленте.ру».

«Пока западники коренным образом не изменят свои подходы к работе СБ и, более глобально, к общепризнанным международно-правовым нормам и выстраиванию межгосударственного общения, СБ не будет в состоянии полноценно реализовывать свой громадный потенциал по долгосрочному решению ключевых кризисов», — заявил дипломат.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил необходимость выводить западные страны на чистую воду с их позицией по кризису на Украине. Он напомнил, что все члены ООН обязаны уважать права человека вне независимости от расы, пола, языка и религии, однако Запад, постоянно называющий себя «чемпионом прав человека», ни разу не упоминал об этом в контексте кризиса на Украине.

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