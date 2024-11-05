Милош Бикович объяснил нежелание делиться подробностями личной жизни

Актер Милош Бикович заявил, что не одобряет демонстративные скандалы

Сербский и российский актер Милош Бикович заявил, что предпочитает не делиться подробностями личной жизни. Его цитирует «Пятый канал».

По словам артиста, он никогда не стремился поднимать рейтинги при помощи демонстративных скандалов. Актер подчеркнул, что важно сохранять честь и достоинство. «Я никогда свою личную жизнь не выпячивал. И никогда мне не казалось, что скандал должен быть визитной карточкой. Может, цель не выбирает средства, но человек выбирает цель и выбирает средства. А средства его отвечают на вопрос, кто он такой. Поэтому я не одобряю это», — добавил Бикович.

Ранее Милош Бикович рассказал, что уже «наполовину переехал» в Москву с семьей. Он также добавил, что необязательно владеть недвижимостью в городе.