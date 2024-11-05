На улицы Ивано-Франковска вышли языковые патрули

На западе Украины начали отлавливать говорящих на русском языке граждан

Языковые патрули вышли на улицы Ивано-Франковска на западе Украины. Об этом сообщил украинский «5 канал».

В рамках патрулирования инспекторы отлавливают говорящих на русском языке граждан и приглашают их на бесплатные курсы украинской мовы.

Например, инспекторы выявили русскоговорящую женщину и предложили ей записаться на курсы. Она сразу же заявила им, что завтра же уедет из города.

Ранее министр образования Украины Оксен Лисовой поддержал законопроект о полном запрете русского языка в школах. В ходе выступления в Верховной Раде он заявил, что украинское государство не должно защищать русский язык, поскольку он якобы является инструментом «агрессии».