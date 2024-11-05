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14:43, 5 ноября 2024Мир

Путин назвал российскую внешнюю политику конструктивной

Путин: Россия ведет конструктивную внешнюю политику
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Алексей Никольский / POOL / ТАСС

Россия ведет конструктивную внешнюю политику с учетом своих и чужих национальных интересов, заявил президент РФ Владимир Путин. Его цитирует ТАСС.

«Россия активно участвует в международной жизни, проводит конструктивный внешнеполитический курс, учитывающий как наши национальные интересы, так и объективные тенденции мирового развития», — сказал российский лидер.

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По словам главы государства, иллюстрацией этого может служить прошедший в октябре саммит БРИКС в Казани. «Он стал кульминацией российского председательства и заметным событием в мировом политическом календаре», — добавил президент.

Ранее Путин заявил, что России желают нанести поражение внешние противники, которые «не знают ее историю и не понимают силу ее единства, духа и сплоченности российского народа».

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