Путин назвал российскую внешнюю политику конструктивной

Путин: Россия ведет конструктивную внешнюю политику

Россия ведет конструктивную внешнюю политику с учетом своих и чужих национальных интересов, заявил президент РФ Владимир Путин. Его цитирует ТАСС.

«Россия активно участвует в международной жизни, проводит конструктивный внешнеполитический курс, учитывающий как наши национальные интересы, так и объективные тенденции мирового развития», — сказал российский лидер.

По словам главы государства, иллюстрацией этого может служить прошедший в октябре саммит БРИКС в Казани. «Он стал кульминацией российского председательства и заметным событием в мировом политическом календаре», — добавил президент.

Ранее Путин заявил, что России желают нанести поражение внешние противники, которые «не знают ее историю и не понимают силу ее единства, духа и сплоченности российского народа».