Путин высказался о желании противников нанести России стратегическое поражение

Путин назвал иллюзорным желание нанести России стратегическое поражение

Президент России Владимир Путин высказался о расчетах противников России нанести стратегическое поражение и назвал это желание «иллюзорным», передает ТАСС.

«Иллюзорные расчеты по нанесению России поражения могут строить только те, кто не знают ее историю и не понимают силу ее единства», — заявил Путин.

Российский президент также назвал «глубоко ошибочным взятый рядом западных стран курс на эскалацию и затягивание украинского конфликт».

Ранее Путин заявил о готовности к переговорам по урегулированию конфликта на Украине. Он отмечал, что Москва не хочет конфронтации с другими государствами и надеется, что в странах Европы начнут рационально смотреть на сотрудничество с ней.