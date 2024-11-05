Путин высказался о переговорах с Украиной

Путин заявил о готовности к переговорам по урегулированию конфликта на Украине

Россия готова к переговорам по Украине. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе приема верительных грамот у 28 вновь прибывших послов иностранных государств, трансляция мероприятия ведется в Telegram-канале Кремля.

Глава государства добавил, что Россия ценит желание партнеров по БРИКС содействовать урегулированию конфликта на Украине. Путин также назвал глубоко ошибочным стремление Запада затянуть вооруженное противостояние.

По словам Путина, Москва не хочет конфронтации с другими государствами и надеется, что в странах Европы начнут рационально смотреть на сотрудничество с ней.

В октябре Путин заявил о готовности искать компромиссы по Украине. Глава государства при этом отказался приводить какие-либо детали по этому вопросу, потому что предметных переговоров в этой области пока не ведется.