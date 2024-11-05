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01:01, 5 ноября 2024Ценности

Рита Ора показала новую прическу на фото топлес

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @ritaora

Британская певица Рита Ора снялась топлес в образе гота. Сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

33-летняя исполнительница показала новую прическу на фотографии в зеркало. На размещенном фото видно, что знаменитость надела длинный черный парик, который прикрывал ее оголенную грудь. При этом макияж она предпочла в нюдовых оттенках, а от аксессуаров отказалась.

«Пытаюсь быть готом», — подписала Ора публикацию.

В июле Рита Ора вышла на сцену в оголяющем тело наряде. Исполнительница появилась перед поклонниками в бра цвета металлик и голубых кожаных микрошортах, надетых поверх колготок.

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