Рита Ора показала новую прическу на фото топлес

Британская певица Рита Ора снялась топлес в образе гота. Сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

33-летняя исполнительница показала новую прическу на фотографии в зеркало. На размещенном фото видно, что знаменитость надела длинный черный парик, который прикрывал ее оголенную грудь. При этом макияж она предпочла в нюдовых оттенках, а от аксессуаров отказалась.

«Пытаюсь быть готом», — подписала Ора публикацию.

В июле Рита Ора вышла на сцену в оголяющем тело наряде. Исполнительница появилась перед поклонниками в бра цвета металлик и голубых кожаных микрошортах, надетых поверх колготок.