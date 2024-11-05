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17:13, 5 ноября 2024Силовые структуры

Россиянин прописал у себя 17 иностранцев и попал под статью

В Ставропольском крае возбудили дело за незаконную прописку 17 иностранцев
Варвара Митина (редактор)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Ставропольском крае следователи возбудили уголовное дело в отношении 69-летнего местного жителя, который фиктивно прописал в своем доме 17 иностранцев. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Мужчина проходит подозреваемым по статье 322.3 УК РФ («Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации»).

По версии следствия, в феврале мужчина предоставил в Многофункциональный центр Изобильненского округа бланки уведомлений о прибытии и пребывании в его доме 17 иностранных граждан. В действительности мигранты там не жили. В результате правоохранители не могли контролировать соблюдение ими миграционного учета и законность пребывания в России.

Ранее на Камчатке возбудили уголовное дело в отношении жительницы Петропавловска-Камчатского, фиктивно прописавшей в своем жилье 135 мигрантов

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