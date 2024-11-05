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14:15, 5 ноября 2024Силовые структуры

Россиянина задержали за махинации с сим-картами и доступом к «Госуслугам»

В Самаре полиция задержала мужчину за аферы с доступом к «Госуслугам»
Варвара Митина (редактор)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Самаре полиция задержала жителя Ульяновска, который скупал принадлежащие ранее другим абонентам номера, заходил с их помощью в чужие учетные записи на «Госуслугах» и оформлял займы. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мужчина проходит подозреваемым по статьям 159 («Мошенничество») и 272 («Неправомерный доступ к компьютерной информации») УК РФ. Его отправили под стражу. Сейчас он проверяется на причастность к совершению более чем 500 аналогичных преступлений.

По версии следствия, с сентября 2023 года злоумышленник посещал различные регионы Поволжья, где покупал большое количество сим-карт с абонентскими номерами, которые ранее принадлежали другим абонентам. С их помощью он получал доступ к чужим учетным записям на «Госуслугах». Через личные кабинеты предыдущих владельцев номеров злоумышленник оформлял на их имена займы в микрофинансовых организациях, а деньги тратил по своему усмотрению.

Ранее мошенники восстановили eSIM-карту покойного россиянина и украли более миллиона рублей.

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