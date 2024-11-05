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09:14, 5 ноября 2024Путешествия

Российская стюардесса сделала фото в униформе в самолете и взбудоражила иностранцев

Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: @beautifull_cabincrews

Бортпроводница российской авиакомпании сделала селфи в униформе на борту самолета и взбудоражила иностранцев. Снимки опубликованы в аккаунте @beautifull_cabincrews в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На них стюардесса позирует в темно-синем пиджаке и белой рубашке. Свой образ девушка дополнила пилоткой, шейным платком, ярким макияжем и собранными в пучок волосами.

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Подписчики аккаунта в комментариях под фото восхитились внешностью стюардессы. «Красивая дама», «Милая», «Такая красивая», «Прекрасная леди», «Стоит того, чтобы летать на западных самолетах», — написали они.

Ранее пилот авиакомпании American Airlines посоветовал пассажирам с аэрофобией общаться с летным экипажем. Он рекомендовал перед вылетом попросить стюардесс дать возможность поговорить с пилотами.

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