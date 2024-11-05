Российская стюардесса сделала фото в униформе в самолете и взбудоражила иностранцев

Бортпроводница российской авиакомпании сделала селфи в униформе на борту самолета и взбудоражила иностранцев. Снимки опубликованы в аккаунте @beautifull_cabincrews в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На них стюардесса позирует в темно-синем пиджаке и белой рубашке. Свой образ девушка дополнила пилоткой, шейным платком, ярким макияжем и собранными в пучок волосами.

Подписчики аккаунта в комментариях под фото восхитились внешностью стюардессы. «Красивая дама», «Милая», «Такая красивая», «Прекрасная леди», «Стоит того, чтобы летать на западных самолетах», — написали они.

Ранее пилот авиакомпании American Airlines посоветовал пассажирам с аэрофобией общаться с летным экипажем. Он рекомендовал перед вылетом попросить стюардесс дать возможность поговорить с пилотами.