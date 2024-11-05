В Госдуме предложили ввести три дня на раздумье при оформлении кредита

Депутат Госдумы, замглавы думской фракции «Новые люди» Александр Демин предложил ввести три дня на раздумье при оформлении кредита. С соответствующей инициативой он обратился к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной, передает РИА Новости.
Парламентарий считает, что введение обязательного «периода охлаждения» позволит принимать более взвешенные финансовые решения, сократит число импульсивно взятых кредитов, а также снизит темпы кредитования, что позволит снизить инфляционное давление.
«Часто кредиты оформляются под влиянием рекламного давления или в нестабильном эмоциональном состоянии», — сказал он. Демин предложил ввести трехдневный период на раздумья и выдачу займа при повторном подтверждении. Клиент банка в любой момент может отказаться от дальнейшего оформления, уточнил депутат.
Ранее стало известно, что объем просроченной ипотечной задолженности в России вырос за сентябрь на шесть процентов — до более чем 80 миллиардов рублей. Это максимальный показатель за историю отечественного рынка ипотечного кредитования.