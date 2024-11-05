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22:20, 5 ноября 2024Экономика

В Госдуме предложили ввести три дня на раздумье при оформлении кредита

Депутат ГД Демин предложил ввести три дня на раздумье при оформлении кредита
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Депутат Госдумы, замглавы думской фракции «Новые люди» Александр Демин предложил ввести три дня на раздумье при оформлении кредита. С соответствующей инициативой он обратился к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной, передает РИА Новости.

Парламентарий считает, что введение обязательного «периода охлаждения» позволит принимать более взвешенные финансовые решения, сократит число импульсивно взятых кредитов, а также снизит темпы кредитования, что позволит снизить инфляционное давление.

«Часто кредиты оформляются под влиянием рекламного давления или в нестабильном эмоциональном состоянии», — сказал он. Демин предложил ввести трехдневный период на раздумья и выдачу займа при повторном подтверждении. Клиент банка в любой момент может отказаться от дальнейшего оформления, уточнил депутат.

Ранее стало известно, что объем просроченной ипотечной задолженности в России вырос за сентябрь на шесть процентов — до более чем 80 миллиардов рублей. Это максимальный показатель за историю отечественного рынка ипотечного кредитования.

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