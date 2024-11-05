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23:08, 5 ноября 2024Россия

В Крыму более шести тысяч человек остались без света из-за аварии

Воронкин: в Крыму более шести тысяч человек остались без света из-за аварии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Globallookpress.com

В Крыму более шести тысяч человек остались без света из-за аварии, об этом сообщил в Telegram-канале первый замминистра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.

Он уточнил, что в сетях «Крымэнерго» произошло технологическое нарушение с последующим отключением электроэнергии в ряде населенных пунктов на южном берегу полуострова: в Алуште, поселке городского типа Партенит и близлежащих поселках.

Воронкин заявил, что без света остались 6172 крымчанина. Аварийные бригады приступили к восстановительным работам, добавил он.

Ранее сообщалось, что более 72 тысяч абонентов остались без света в Донецке из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Произошло отключение по линии 110 кВт, были обесточены 428 трансформаторных подстанций.

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