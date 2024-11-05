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18:55, 5 ноября 2024Мир

В МИД России раскрыли опасности химического терроризма Украины

Вершинин: технологии Украины скоро будут использоваться разными террористами
Семен Александров (редактор)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Химические технологии Киева скоро будут использоваться террористами разных структур. Опасность химического терроризма раскрыл замглавы МИД России Сергей Вершинин в интервью «Ленте.ру».

«На данном этапе в контексте "химического" терроризма особенную опасность представляют "инновации" киевского режима в производстве дронов, используемых в качестве средства доставки отравляющих веществ», — заявил дипломат.

По его словам, из-за взаимодействия спецслужб Украины с террористическими структурами, связанными с ИГИЛ («Исламское государство», ИГ; запрещенная в России террористическая организация) и группировками-преемниками «Аль-Каиды» (террористическая организация запрещена в РФ), можно ожидать использования ими в скором времени данных технологий.

Ранее посольство России в Вашингтоне призвало США прекратить потакать Украине и задуматься о рисках, которые несет химический терроризм Киева. В дипмиссии уточнили, что Киев при содействии Запада намерен совершить ряд провокаций, в том числе с применением химического оружия, с дальнейшим обвинением Москвы в произошедшем.

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