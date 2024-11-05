В России и Белоруссии решили отменить роуминг

Совмин Союзного государства РФ и Белоруссии одобрил резолюцию об отмене роуминга

В числе одобренных во вторник советом министров Союзного государства России и Белоруссии документов значится резолюция, предполагающая отмену роуминга на территории двух стран. Об этом сообщает ТАСС.

Агентство уточняет, что речь идет о документе под названием «О создании комфортных тарифов для пользования услугами связи и передачи данных на территории Союзного государства».

По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, которого цитирует пресс-служба российского кабмина, в рамках формирования общего пространства мобильной связи двух стран с 1 марта 2025 года нужно обеспечить комфортные тарифы на телефонные разговоры и доступ в интернет, сопоставимые с действующими в домашней сети.

Как отмечал в октябре госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, работы по отмене роуминга между Россией и Белоруссией могут быть завершены до конца 2024 года, обсуждаются вопросы потребления пользователями интернет-трафика.