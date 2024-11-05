В России захотели пересмотреть сумму выплат военным в зависимости от тяжести ранений

«КП»: власти хотят пересмотреть выплаты военным в зависимости от тяжести ранения

Власти России обсуждают вопрос пересмотра суммы выплат военнослужащим в зависимости от степени тяжести ранений, которые они получили. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Если ранение привело к инвалидности, сумма выплат значительно вырастет. Согласно действующим правилам, военнослужащие получают за ранение три миллиона рублей вне зависимости от того, какое увечье они получили. Многие командиры, как отметил автор публикации, военкор Александр Коц, считают это несправедливым.

Журналист напомнил, что о дифференциации выплат до этого говорили врачи и пациенты военного госпиталя имени Вишневского замминистра обороны Анне Цивилевой. Она тогда заверила, что министерство проработает этот вопрос.

В августе президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому выплаты за гибель или полученные в зоне специальной военной операции (СВО) ранения распространили еще на одну категорию россиян — сотрудников Следственного комитета России. Пять миллионов рублей выплатят родственникам сотрудников ведомства в случае получения ими несовместимой с жизнью травмы, три миллиона — за ранение, травму или контузию, а также заболевания, полученные при выполнении задач в зоне СВО.