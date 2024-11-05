В Селидово рассказали о готовности местных жителей взять оружие для борьбы с ВСУ

РИА Новости: жители Селидово были готовы взять в руки оружие для борьбы с ВСУ

Жители Селидово в Донецкой народной республике (ДНР) были готовы взять в руки оружие для борьбы с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом заявил один из жителей города, передает РИА Новости.

По его словам, киевские власти требовали от жителей города, чтобы те разговаривали на украинском языке. Для принуждения их наказывали на работе. Житель города добавил, что местные жители были готовы взяться за оружие, однако его у них не было.

Кроме того, он отметил, что ВСУ заставляли местных жителей эвакуироваться на подконтрольную Киеву территорию. При этом некоторые из местных жителей рассказывали о проводимых украинскими солдатами расстрелах за отказ покинуть город.

Ранее житель Селидово по имени Станислав рассказал, что украинские власти вывозили детей из города под дулом автоматов. Он отметил, что принудительной эвакуацией детей занимались сотрудники Национальной полиции Украины на основе полученных от школ данных.