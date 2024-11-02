Житель Селидово: ВСУ эвакуировали детей из города под дулом автоматов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) эвакуировали детей из Селидово в Донецкой народной республике (ДНР) под дулом автоматов. Об этом РИА Новости рассказал житель города Станислав.

«Сначала выбивали двери, а потом под дулом автомата грузили их в микроавтобус и вывозили в сторону города Покровска», — заявил очевидец.

По словам Станислава, принудительной эвакуацией детей занимались сотрудники Национальной полиции Украины на основе полученных от школ данных. Из-за дистанционного обучения у образовательных учреждений были контактные телефоны и адреса учеников. Если семьи с детьми отказывались эвакуироваться, украинские правоохранители эвакуировали их насильно.

Ранее силовые структуры заявили о минировании ВСУ домов при бегстве из Селидово. Силовики уточнили, что разминирование города после отступления ВСУ может занять до нескольких месяцев.