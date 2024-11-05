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00:30, 5 ноября 2024Мир

В США заявили о неспособности Трампа позвонить Путину и закончить конфликт на Украине

Риттер: Трамп не сможет позвонить Путину по Украине, он не станет его слушать
Семен Александров (редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп в случае победы на выборах не сможет позвонить российскому лидеру Владимиру Путину по вопросу украинского кризиса, поскольку тот не станет его слушать. О неспособности Дональда Трампа закончить конфликт на Украине таким образом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью «Ленте.ру».

«Дональд Трамп не может просто поднять трубку и сказать что-то Владимиру Путину, потому что он не станет его слушать. Он — лидер нации, которая добилась столь значительного прогресса на поле боя, что не может позволить кому-то позвонить, чтобы заставить все бросить и отступить», — отметил он.

По словам Скотта Риттера, заявления бывшего американского президента о способности быстро завершить конфликт на Украине настолько абсурдны, нелепы и причудливы, словно это скетч из шоу Saturday Night Live.

Ранее Дональд Трамп пообещал «гарантированно» завершить конфликт на Украине, если победит на президентских выборах осенью. Политик заверил, что у него есть «очень амбициозный» план, который «гарантирует» окончание украинского конфликта, но раскроет он его только в случае победы.

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