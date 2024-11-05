Вучич раскрыл возможное предложение Трампа России и Украине

Вучич: Трамп может предложить России и Украине рождественское перемирие

В случае победы на президентских выборах в США Дональд Трамп может предложить России и Украине заключить перемирие, которое продлится до православного Рождества. Возможное предложение раскрыл президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала Happy TV.

«Трамп попытается постепенно привлекать россиян через перемирие и другие отношения, чтобы они не оставались в полном одиночестве с КНР, это стратегически. А перед тем, предполагаю, у меня нет доказательств, но предчувствую, что его предложением будет некая разновидность рождественского перемирие от 23 декабря до 8 января, около 15 дней и это был бы огромный успех», — сказал Вучич.

Он отметил, что остается под вопросом, «согласятся ли россияне на это».

Ранее Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский несет личную ответственность за начало конфликта с Россией. По его словам, глава Украины «никогда не должен был позволить этому начаться». При этом он добавил, что это «не означает, что он не хочет помочь Украине». Трамп также назвал Зеленского величайшим продавцом.