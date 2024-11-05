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12:22, 5 ноября 2024Ценности

Жена российского миллиардера снялась в полупрозрачном платье

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @lenaperminova

Жена российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова снялась в откровенном наряде во время поездки в Марокко. Соответствующие посты появились в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя манекенщица предстала перед камерой в облегающем полупрозрачном макси-платье черного цвета. Так, вставки из непросвечивающей ткани оказались в области груди и бедер.

В то же время знаменитость надела на запястья два массивных серебристых браслета и распустила волосы. «В Марокко всегда хочется наряжаться», — указала она в подписи.

Ранее в ноябре Елена Перминова показала видео в прозрачной юбке и с ушами эльфа.

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