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11:22, 1 ноября 2024Ценности

Жена российского миллиардера показала видео в прозрачной юбке и с ушами эльфа

Жена миллиардера Лебедева Елена Перминова показала видео в прозрачной юбке
Екатерина Ештокина

Кадр: @lenaperminova

Жена российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова показала видео в откровенном наряде в честь Хеллоуина. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя манекенщица разместила ролик, в котором примерила топ и прозрачную юбку, а также цветные капроновые колготки. Помимо этого, звезда надела босоножки на каблуках и парик. Вдобавок она нарядилась в эльфийские уши и крылья и нанесла яркий макияж.

В октябре жена российского миллиардера снялась в откровенной позе во время тренировки. Манекенщица выполняла физические упражнения, лежа на гимнастическом мяче.

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