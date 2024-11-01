Жена российского миллиардера показала видео в прозрачной юбке и с ушами эльфа

Жена миллиардера Лебедева Елена Перминова показала видео в прозрачной юбке

Жена российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова показала видео в откровенном наряде в честь Хеллоуина. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя манекенщица разместила ролик, в котором примерила топ и прозрачную юбку, а также цветные капроновые колготки. Помимо этого, звезда надела босоножки на каблуках и парик. Вдобавок она нарядилась в эльфийские уши и крылья и нанесла яркий макияж.

В октябре жена российского миллиардера снялась в откровенной позе во время тренировки. Манекенщица выполняла физические упражнения, лежа на гимнастическом мяче.