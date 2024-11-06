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20:56, 6 ноября 2024Силовые структуры

29-летний россиянин отправлял детям порнографические фотографии и получил 15 лет колонии

В Кургане растливший 15 детей из разных регионов мужчина получил 15 лет колонии
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Кургане суд приговорил 29-летнего мужчину к 15 годам лишения свободы за то, что он отправлял детям порнографические фотографии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Курганской области.

Он признан виновным в совершении 15 преступлений по части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Фигурант будет отбывать наказание в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года.

Как установил суд, в 2020-2022 годах мужчина переписывался с детьми из разных регионов России в социальной сети, используя свою страницу. Он отправлял им порнографические материалы и убеждал направлять ему в ответ их интимные фотографии. О злоумышленнике стало известно после того, как жители Курганской области — родители одного из пострадавших, обратилась в полицию с заявлением, в котором рассказали о совершенном в отношении их ребенка преступлении. Спустя некоторое время личность фигуранта и его место нахождение были установлены. Его задержали на территории Красноярского края и доставили в Курганскую область, где он был арестован. Также был проведен анализ его переписок с несовершеннолетними и впоследствии организованы и проведены следственные действия с участием потерпевших. Кроме того, во время расследования уголовного дела силовики выявили многочисленные эпизоды его преступлений, ставших предметом следствия в рамках второго уголовного дела. Подробности этих материалов не разглашаются, расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что суд огласил приговор в отношении 36-летнего жителя Волжского Александра П., который переписывался с несовершеннолетними и требовал от них интимные снимки.

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