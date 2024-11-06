Авиакомпания подтвердила инцидент с участием бросившей бутылки в стюардессу пассажирки

«Россия» подтвердила инцидент с бросившей бутылки в стюардессу пассажиркой

Авиакомпания «Россия» подтвердила инцидент с участием пассажирки, бросившей в лицо стюардессе пакет с бутылками. Комментарий пресс-службы перевозчика приводит РИА Новости.

Собеседники агентства уточнили, что во время полета женщина начала выпивать алкоголь, который она принесла с собой. После того как бортпроводница сделала ей замечание, путешественница стала покупать спиртное на борту. Так как она вела себя адекватно, экипаж позволил ей наслаждаться напитками.

Однако после посадки во время выхода из салона женщина кинула пакет со стеклянной тарой в бортпроводницу Яну и выбежала из самолета. Задержать ее не удалось. Стюардесса написала заявление в полицию.

В пресс-службе «России» не назвали фамилию нарушительницы порядка, но ранее в Telegram-канале Baza сообщалось, что участницей инцидента была глава управления Росреестра по Нижегородской области Оксана Штейн. В то же время чиновница сообщила в своем Telegram-канале, что была удивлена новостями о своем «некорректном поведении» в самолете и планирует встретиться с полицией аэропорта, чтобы выяснить детали произошедшего.

Сообщение о том, что нижегородская чиновница бросила пакет с пустыми бутылками в лицо бортпроводнице российской авиакомпании после полета, появилось 5 ноября. По данным издания Baza, конфликт произошел 2 ноября на рейсе из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород.