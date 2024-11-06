БДСМ-госпожа рассказала о клиенте с пугающей страстью к сыру

У доминатрикс Мелиссы Тодд из Великобритании появился клиент с пугающей страстью: его возбуждают определенные виды сыра. Об этом пишет издание Metro.

По словам БДСМ-госпожи, Сырный человек, как она прозвала этого клиента, созванивается с ней по видео каждые две недели. После этого они обсуждают его сыр. «Пахнет божественно? Держу пари, так и есть. Посмотрите, как он блестит на свету!» — приговаривает доминатрикс во время звонка. За каждую минуту такого общения клиент платит ей 10 фунтов стерлингов (1200 рублей).

Мужчина звонит Тодд, как только у него появляется сыр. Ради разговора с ним ей приходится бросать все дела. Один раз она проигнорировала звонок Сырного человека, и он исчез на два года. Снова лишаться выгодного клиента ей не хочется.

По словам Тодд, Сырный человек не может объяснить свою тягу к сыру. Он рассказывал ей, что пробовал заменить сыр сливочным маслом и молочным пудингом, но ему не особо понравилось. Клиент также подчеркнул, что его влекут не все виды сыра, а только чеддер и Эдам.

Доминатрикс призналась, что однажды спросила у него, требуется ли ему сыр во время секса с женой. «Конечно, нет, — ответил он. — Жена может заметить. Просто мне приходится думать о сыре, когда рядом кто-то еще».

Ранее Мелисса Тодд рассказала, что ее самый старый клиент обожает переодеваться в школьницу. 92-летнему мужчине нравится, когда женщина отчитывает его, а затем задирает его юбку и бьет розгами по ягодицам.

