Индекс деловой активности в российской сфере услуг вырос

Индекс деловой активности в сфере услуг РФ вырос до 51,6 пункта в октябре

По итогам октября 2024 года индекс деловой активности (PMI) в российской сфере услуг вырос до 51,6 пункта. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитиков компании S&P Global.

Для сравнения, в сентябре индекс деловой активности в российской сфере услуг находился на уровне в 50,5 пункта. Таким образом, за месяц прирост показателя составил 1,1 пункта. Значение индекса выше 50 свидетельствует о росте деловой активности и уверенности в перспективах, соответственно, значение ниже этого уровня говорит о преобладании пессимистических ожиданий участников той или иной отрасли экономики.

Аналитики также отметили рост объемов новых заказов в секторе услуг четвертый месяц подряд. Однако темпы роста во втором месяце осени незначительно замедлились. Увеличение объемов заказов в этой сфере российской экономики эксперты связали с привлечением новых клиентов и улучшением условий спроса. На этом фоне, как утверждается в исследовании, российские поставщики стремительнее повышали цены на свои услуги. В то же время объемы невыполненных заказов в этом секторе сокращаются седьмой месяц подряд, но также незначительными темпами, заключили в S&P.

При этом ранее аналитики агентства сообщили о противоположной динамике в одном из ключевых секторов российской экономики. Так, индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ по итогам сентября впервые с апреля 2022 года опустился ниже 50 пунктов, до 49,5 пункта. Эксперты связали преобладание пессимистических настроений в этом секторе прежде всего со снижением объемов производства.