Трамп назвал решающий для него фактор успеха на выборах

Трамп: победа в колеблющейся Пенсильвании станет решающим фактором успеха

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что победа в колеблющейся Пенсильвании станет для него решающим фактором успеха на выборах. Об этом пишет РИА Новости.

Трамп отметил, что дела у республиканцев идут очень хорошо. Он пообещал американцам «большую победу».

«Если мы победим в Пенсильвании, то победим и на выборах», — отметил Трамп. Он добавил, что его предвыборный штаб активно работал в штате для достижения победы.

Ранее Трамп заявил, что располагает информацией о массовых фальсификациях на президентских выборах в ключевом колеблющемся штате Пенсильвания. При этом никакие подробности он не привел.