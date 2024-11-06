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17:42, 6 ноября 2024Путешествия

Российская чиновница отвергла обвинения в бросании пакета с бутылками в стюардессу

Чиновница Штейн отвергла обвинения в бросании пакета с бутылками в стюардессу
Алина Черненко

Фото: Telegram-канал «ШТЕЙН. Реестр событий»

Глава управления Росреестра по Нижегородской области Оксана Штейн отвергла обвинения в бросании пакета с пустыми бутылками в стюардессу после рейса. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

Чиновница рассказала, что до вылета она купила готовую еду и безалкогольные напитки в аэропорту и начала употреблять их в самолете, после чего бортпроводница сделала ей замечание в «хамской форме». Штейн утверждает, что предложила стюардессе все выкинуть, но та якобы заявила, что убирать за пассажиркой не намерена. Тогда в конфликт вмешалась ее коллега, которая вызвалась помочь с утилизацией пакета.

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По словам Штейн, через какое-то время первая стюардесса разбудила ее, «толкнув в плечо», что, с ее точки зрения, является недопустимым для работников сферы обслуживания. При этом чиновница еще раз подчеркнула, что пакетом с бутылками она ни в кого не кидалась.

Пострадавшая сотрудница авиакомпании, в свою очередь, заявила, что Штейн пронесла на борт спиртное, спрятала его, вела себя неадекватно, а когда пассажиры покидали салон, кинула в нее пакет с мусором, в том числе пустыми бутылками. Девушка попыталась увернуться, и удар пришелся ей в грудь.

Как пишет источник, сразу после инцидента командир воздушного судна вызвал полицейских, а бортпроводница написала заявление.

Ранее авиакомпания «Россия» подтвердила инцидент с участием пассажирки, бросившей в лицо стюардессе пакет с бутылками. В пресс-службе перевозчика не назвали фамилию нарушительницы порядка.

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