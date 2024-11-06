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15:01, 6 ноября 2024Силовые структуры

Российский борец устроил побоище во время празднования нового титула

В Тыве борец с друзьями устроили побоище, отмечая новое спортивное достижение
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «112»

В Тыве борец по курешу с друзьями устроили побоище во время празднования нового титула. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, Айдын Монгуш отмечал в ресторане очередное достижение мастера национальной борьбы. Через некоторое время произошел конфликт с соседней компанией. Сначала участники драки использовали борцовские приемы, травматическое и пневматическое оружие. Дальше появился человек с боевым пистолетом и произвел выстрел в ногу одному из участников.

Ггоспитализировали шесть человек, из них трех мужчин и женщину с ранениями и побоями. Двоих отпустили лечиться домой. Полиция проводит проверку.

Ранее сообщалось, что в Москве произошел конфликт с применением оружия.

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