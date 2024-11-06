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15:41, 6 ноября 2024Бывший СССР

Стало известно о попадании ВСУ в масштабную ловушку близ Купянска

Shot: ВС России поймали ВСУ в масштабную ловушку близ Купянска
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Reuters

Подразделения Армии России взяли в масштабную ловушку Вооруженные силы Украины (ВСУ) близ Купянска. Об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.

«ВСУ попытались атаковать у сёл Петропавловка и Голубовка, но вовремя были замечены разведкой — по пехоте и технике был нанесён удар артиллерией и экипажем Су-34», — пишет SHOT.

Отмечается, что после нанесения удара российские штурмовики смогли взять «в клещи» участок, заняв 23 опорных пункта ВСУ и приблизившись к Купянску. До города, как отмечает Telegram-канал, российским военным осталось 1,5 километра.

Ранее глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев заявил, что подразделения Вооруженных сил (ВС) России расширяют зону контроля вдоль реки Оскол в Харьковской области. По его словам, уверенное положение Российской армии открывает возможности для наступления по нескольким направлениям, включая Купянск и Боровую.

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