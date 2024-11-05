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15:12, 5 ноября 2024Бывший СССР

В Харьковской области рассказали о расширении ВС России зоны контроля вдоль реки Оскол

Ганчев: армия России расширяет зону контроля вдоль реки Оскол
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил (ВС) России расширяют зону контроля вдоль реки Оскол в Харьковской области. Об этом заявил глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев, передает РИА Новости.

«Постепенно нашими войсками расширяется зона контроля вдоль берега реки, что дает им возможность для более устойчивого контроля и перерезания логистических путей противника», — рассказал Ганчев.

По его словам, уверенное положение Российской армии открывает возможности для наступления по нескольким направлениям, включая Купянск и Боровую.

Ранее Ганчев заявил, что подразделения ВС России в ближайшее время возьмут под контроль левобережье Купянска. По его словам, взятие Кругляковки говорит о продолжающемся стремительном продвижении ВС России на купянском направлении.

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