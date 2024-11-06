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15:16, 6 ноября 2024Бывший СССР

Украину уличили в подготовке нового наступления на российское приграничье

РИА Новости: ВСУ могут готовить новое наступление на российское приграничье
Кристина Есикова (редактор отдела БСССР)
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут готовить новое наступление на российское приграничье. Об этом говорится в материале РИА Новости.

«При этом западные СМИ не исключают того, что Киев готовит новое наступление», — сказано в публикации. Как уточняется, украинские войска получили свыше 200 американских бронетранспортеров (БТР) Stryker, 128 французских VAB, 20 танков Leopard 2A4 и другое вооружение.

Предполагается, что под удар попадет участок с хорошими дорогами, так как полученная техника в основном является колесной. Как пишет агентство, речь может идти о приграничных районах Брянской и Белгородской областей. Кроме того, допускается, что ВСУ начнут атаку после проведение выборов президента США, так как Украине нужно убедить нового американского главу в своей способности проводить успешные операции.

При этом в материале Forbes сказано, что поставленная Киеву техника будет применена для противостояния контратакам российских сил в Курской области, где якобы находятся северокорейские военные.

Ранее Минобороны России сообщило, что потери Украины с момента вторжения в Курскую область превысили 30 тысяч военных. Помимо личного состава, за время боев в российском регионе ВСУ лишились 184 танков и 40 пусковых систем залпового огня.

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