РИА Новости: ВСУ могут готовить новое наступление на российское приграничье

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут готовить новое наступление на российское приграничье. Об этом говорится в материале РИА Новости.

«При этом западные СМИ не исключают того, что Киев готовит новое наступление», — сказано в публикации. Как уточняется, украинские войска получили свыше 200 американских бронетранспортеров (БТР) Stryker, 128 французских VAB, 20 танков Leopard 2A4 и другое вооружение.

Предполагается, что под удар попадет участок с хорошими дорогами, так как полученная техника в основном является колесной. Как пишет агентство, речь может идти о приграничных районах Брянской и Белгородской областей. Кроме того, допускается, что ВСУ начнут атаку после проведение выборов президента США, так как Украине нужно убедить нового американского главу в своей способности проводить успешные операции.

При этом в материале Forbes сказано, что поставленная Киеву техника будет применена для противостояния контратакам российских сил в Курской области, где якобы находятся северокорейские военные.

Ранее Минобороны России сообщило, что потери Украины с момента вторжения в Курскую область превысили 30 тысяч военных. Помимо личного состава, за время боев в российском регионе ВСУ лишились 184 танков и 40 пусковых систем залпового огня.