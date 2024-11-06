Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
21:12, 6 ноября 2024Культура

Умер директор фильмов «Экипаж» и «О бедном гусаре замолвите слово»

Умер директор фильмов «Экипаж» и «О бедном гусаре замолвите слово» Криштул
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alexei Moschenkov / Russian Look / Global Look Press

Умер организатор кинопроизводства и педагог ВГИКа Борис Криштул. Об этом сообщил Союз кинематографистов России.

Кинодеятель скончался на 85-м году жизни. Причина его смерти не уточняется.

Криштул стал директором на киностудии «Мосфильм». Под его руководством, среди прочих, вышли ленты «Экипаж» и «О бедном гусаре замолвите слово».

В 1990-х годах он полностью посвятил себя преподаванию во ВГИКе. Также Криштул является автором множества книг об истории кино.

25 октября сообщалось, что в возрасте 71 года из жизни ушел режиссер культового сериала «Улицы разбитых фонарей» Игорь Москвитин. Он снял несколько десятков серий с самого первого сезона, а также писал сценарии к эпизодам.

Что думаешь? Оцени!
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Харрис поздравила Трампа с победой

      В США назвали возможного главу Госдепа при Трампе

      Собчак призвала Россию готовиться к «жесткому ультиматуму» Трампа

      На Западе сообщили о погрузившейся в уныние Украине после победы Трампа

      На Западе задумались о шансе снятия санкций с России в одной сфере после победы Трампа

      Зеленский напомнил Трампу об одном принципе

      В Европе победу Трампа на выборах назвали прорывом в политике США

      Захарова высмеяла слова Зеленского о разговоре с Трампом

      Доллар отреагировал на победу Трампа рекордным ростом

      Американский миллиардер поздравил Трампа с «решительной победой»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше