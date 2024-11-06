Умер директор фильмов «Экипаж» и «О бедном гусаре замолвите слово» Криштул

Умер организатор кинопроизводства и педагог ВГИКа Борис Криштул. Об этом сообщил Союз кинематографистов России.

Кинодеятель скончался на 85-м году жизни. Причина его смерти не уточняется.

Криштул стал директором на киностудии «Мосфильм». Под его руководством, среди прочих, вышли ленты «Экипаж» и «О бедном гусаре замолвите слово».

В 1990-х годах он полностью посвятил себя преподаванию во ВГИКе. Также Криштул является автором множества книг об истории кино.

25 октября сообщалось, что в возрасте 71 года из жизни ушел режиссер культового сериала «Улицы разбитых фонарей» Игорь Москвитин. Он снял несколько десятков серий с самого первого сезона, а также писал сценарии к эпизодам.