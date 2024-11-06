В России появится программа «Земский тренер»

В России по аналогии с «Земским доктором» появится программа «Земский тренер»

В России появится социальная программа «Земский тренер», которая будет работать по аналогии с «Земским доктором», «Земским фельдшером» и «Земским учителем». Об этом во время форума «Знание» заявил министр спорта Михаил Дегтярев, его слова публикует «Советский спорт».

Чиновник заявил, что специалистов, которые решат переехать на работу в села и малые города, ждет единовременная выплата от одного миллиона рублей. «Мы начинаем программу "Земский тренер" со следующего года», — уточнил Дегтярев в беседе с репортерами.

Ранее в ноябре Михаил Дегтярев также рассказал о государственной программе развития спорта.