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17:23, 7 ноября 2024Россия

Десятки чиновников из «самого русского» региона России провалили экзамен по родному языку

Вологодский глава Филимонов: 43 чиновника провалили экзамен по русскому языку
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

Десятки чиновников из «самого русского» региона России — Вологодской области (субъект находится на первом месте по количеству русских — их более 97 процентов от общей численности жителей) — провалили экзамен по родному языку. Об этом сообщил губернатор области Георгий Филимонов в Telegram.

По словам главы региона, он поручил провести экзамен среди госслужащих, и в результате из 143 человек сдать его смогли лишь 100. «Поручил разработать предложения по повышению грамотности», — сообщил губернатор.

При этом, по данным Mash, на «отлично» экзамен смог сдать лишь один человек. Уточняется, что некоторые из госслужащих региона написали в диктанте «смотреца».

Геогрий Филимонов был назначен врио губернатора Вологодской области в октябре 2023 года, а 8 сентября 2024 года избран и вступил в должность. О чиновнике известно, что в 1999 году он стал лучшим на соревнованиях по кикбоксингу в категории борьбы с невидимым противником. Также он рассказывал, что по «славянской дохристианской традиции» имеет некое тайное имя. Филимонов хвастался картиной, на которой Иосиф Сталин жмет ему руку, а на инаугурацию выходил под музыку композиции «Небо славян» группы «Алиса», в которой поется о «точащем семени Орды» и о гнете «басурман» (искаженное от «мусульманин»).

ЖЗЛ
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