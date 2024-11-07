Лукашенко продемонстрировал свою «физуху»

«Пул Первого»: Лукашенко показал свои навыки рубки дров и «физуху»

Президент Белоруссии показал свои навыки рубки дров и физическую форму. Видео публикует приближенный к главе республике Telegram-канал «Пул Первого».

Белорусский лидер проверял навыки своих подчиненных в рубке дров. В частности, он вызвал на «проверку» своего пресс-секретаря Наталью Эйсмонт, которая не справилась с задачей своего начальника. Тогда Лукашенко сам продемонстрировал свое умение рубить дрова, подняв тяжелое бревно с помощью топора и расколов его о землю.

В конце видео он заявил, что «с такими данными на выборы опасно идти». «Пул Первого» прокомментировал это видео словами «Физуха Первого [Лукашенко] сегодня повод для разговоров».

Ранее Лукашенко помиловал 31 человека, осужденных по статье «экстремизм». Среди помилованных 29 мужчин и 2 женщин. Их имена не называются.