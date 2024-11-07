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18:00, 7 ноября 2024Бывший СССР

Лукашенко помиловал десятки экстремистов

«Пул Первого»: Лукашенко помиловал 31 осужденного за экстремизм
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Mikhail Metzel / Sputnik / Pool / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 31 человека, осужденных по статье «экстремизм». Об этом пишет Telegram-канал «Пул Первого».

Среди помилованных 29 мужчин и 2 женщин. Их имена не называются. Они освобождены без снятия судимости. МВД республики будет следить за деятельностью граждан после освобождения.

«Пул Первого» подчеркивает, что у 17 осужденных имеются хронические заболевания, трое являются инвалидами, а семеро признаны многодетными родителями.

4 сентября Лукашенко помиловал 30 человек, осужденных за преступления протестной направленности. Тогда в пресс-службе президента назвали решение о помиловании гуманным жестом. Освобожденные получили возможность вернуться к нормальной жизни, семье и работе.

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