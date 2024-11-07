Лукашенко помиловал десятки экстремистов

«Пул Первого»: Лукашенко помиловал 31 осужденного за экстремизм

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 31 человека, осужденных по статье «экстремизм». Об этом пишет Telegram-канал «Пул Первого».

Среди помилованных 29 мужчин и 2 женщин. Их имена не называются. Они освобождены без снятия судимости. МВД республики будет следить за деятельностью граждан после освобождения.

«Пул Первого» подчеркивает, что у 17 осужденных имеются хронические заболевания, трое являются инвалидами, а семеро признаны многодетными родителями.

4 сентября Лукашенко помиловал 30 человек, осужденных за преступления протестной направленности. Тогда в пресс-службе президента назвали решение о помиловании гуманным жестом. Освобожденные получили возможность вернуться к нормальной жизни, семье и работе.