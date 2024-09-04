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12:32, 4 сентября 2024Бывший СССР

Лукашенко помиловал 30 осужденных за участие в протестах

Лукашенко помиловал 30 осужденных за преступления протестной направленности

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 30 человек, осужденных за преступления протестной направленности. Об этом сообщает БелТА.

Лидер республики подписал соответствующий указ «О помиловании осужденных». В пресс-службе президента назвали решение Лукашенко гуманным жестом. Там отметили, что помилованные получили возможность вернуться к нормальной жизни, семье и работе.

Уточняется, что глава государства помиловал женщин в количестве 7 и мужчин в количестве 23 человек. Как отмечает агентство, большая часть осужденных — родители несовершеннолетних детей. Помилованные признали свою вину и раскаялись, добавили в пресс-службе Лукашенко.

16 августа президент Белоруссии также решил помиловать 30 осужденных, среди которых 14 женщин и 16 мужчин. Сообщалось, что они отбывали наказание за правонарушения в ходе протестов.

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      Кристина Есикова
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