Лукашенко помиловал 30 осужденных за участие в протестах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 30 человек, осужденных за преступления протестной направленности. Об этом сообщает БелТА.
Лидер республики подписал соответствующий указ «О помиловании осужденных». В пресс-службе президента назвали решение Лукашенко гуманным жестом. Там отметили, что помилованные получили возможность вернуться к нормальной жизни, семье и работе.
Уточняется, что глава государства помиловал женщин в количестве 7 и мужчин в количестве 23 человек. Как отмечает агентство, большая часть осужденных — родители несовершеннолетних детей. Помилованные признали свою вину и раскаялись, добавили в пресс-службе Лукашенко.
16 августа президент Белоруссии также решил помиловать 30 осужденных, среди которых 14 женщин и 16 мужчин. Сообщалось, что они отбывали наказание за правонарушения в ходе протестов.