Лукашенко помиловал 30 осужденных за участие в протестах

Лукашенко помиловал 30 осужденных за преступления протестной направленности

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 30 человек, осужденных за преступления протестной направленности. Об этом сообщает БелТА.

Лидер республики подписал соответствующий указ «О помиловании осужденных». В пресс-службе президента назвали решение Лукашенко гуманным жестом. Там отметили, что помилованные получили возможность вернуться к нормальной жизни, семье и работе.

Уточняется, что глава государства помиловал женщин в количестве 7 и мужчин в количестве 23 человек. Как отмечает агентство, большая часть осужденных — родители несовершеннолетних детей. Помилованные признали свою вину и раскаялись, добавили в пресс-службе Лукашенко.

16 августа президент Белоруссии также решил помиловать 30 осужденных, среди которых 14 женщин и 16 мужчин. Сообщалось, что они отбывали наказание за правонарушения в ходе протестов.