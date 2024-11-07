Пенсионерка из российского города получила деньги на протекающую крышу

Пенсионерка из Кусы получила компенсацию 185 тыс. руб за протекающую крышу

Пенсионерка из города Куса Челябинской области смогла добиться выплата компенсации за протекающую крышу в ее доме. Об этом сообщает портал 74.RU.

Потолок в квартире 99-летней россиянки начал значительно протекать после капремонта — рабочие сняли часть кровли с крыши дома, но не положили новую. В администрации пенсионерке заявили, что не могут повлиять на ситуацию. История получила огласку в СМИ летом, после чего делом занялся Следственный комитет.

Прокурор обратился в суд и потребовал взыскать возмещение причиненного пенсионерке ущерба с регионального оператора и индивидуального предпринимателя, проводившего ремонтные работы. В результате женщине выплатили 185 тысяч рублей. В сумму в том числе вошли затраты на оценочные услуги и компенсация морального вреда.

Ранее квартиры жилого дома в Калининграде затопило во время дождя из-за незаконченного капремонта.