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16:34, 7 ноября 2024Экономика

Пенсионерка из российского города получила деньги на протекающую крышу

Пенсионерка из Кусы получила компенсацию 185 тыс. руб за протекающую крышу
Александра Качан (Редактор)

Фото: Иван Макеев / Коммерсантъ

Пенсионерка из города Куса Челябинской области смогла добиться выплата компенсации за протекающую крышу в ее доме. Об этом сообщает портал 74.RU.

Потолок в квартире 99-летней россиянки начал значительно протекать после капремонта — рабочие сняли часть кровли с крыши дома, но не положили новую. В администрации пенсионерке заявили, что не могут повлиять на ситуацию. История получила огласку в СМИ летом, после чего делом занялся Следственный комитет.

Прокурор обратился в суд и потребовал взыскать возмещение причиненного пенсионерке ущерба с регионального оператора и индивидуального предпринимателя, проводившего ремонтные работы. В результате женщине выплатили 185 тысяч рублей. В сумму в том числе вошли затраты на оценочные услуги и компенсация морального вреда.

Ранее квартиры жилого дома в Калининграде затопило во время дождя из-за незаконченного капремонта.

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