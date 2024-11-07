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14:01, 7 ноября 2024Экономика

Покупку облигаций военного займа предложили сделать на Украине обязательной

В Раде решили обсудить введение обязательной покупки облигаций военного займа
Дмитрий Воронин
СюжетКурс доллара:
Даниил Гетманцев

Даниил Гетманцев. Фото: Pavlo Bahmut / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев предложил начать общественную дискуссию о возможности сделать покупку облигаций государственного военного займа обязательной для населения Украины. Об этом он написал в Telegram-канале, сославшись на положительный опыт Израиля.

«Одних рыночных стимулов для мобилизации внутренних сбережений на нужды сил безопасности и обороны может быть недостаточно», — отметил депутат. По его словам, внедрение соответствующей схемы, действующей на время военного положения, это «вопрос глубокой политической, общественной и профессиональной дискуссии».

Гетманцев также выступил за рассмотрение возможности ввести индивидуальный план покупки облигаций для госбанков и подчеркнул, что Украине нужно наращивать дополнительные внутренние источники финансирования военных потребностей.

В сентябре Верховная Рада приняла законопроект об увеличении трат украинского бюджета на армию в текущему году на 0,5 триллиона гривен, благодаря чему военные расходы страны выросли до рекордных 3,73 триллиона гривен (более 90 миллиардов долларов по актуальному курсу). На 2025 год в главном финансовом документе Украины на указанные цели планируется сразу заложить аналогичную сумму.

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