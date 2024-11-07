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14:43, 7 ноября 2024Экономика

В России выросли продажи товаров с Трампом на фоне выборов в США

Wildberries: продажи товаров с Трампом за неделю выросли на 21 процент
Алена Шаповалова
Алена Шаповалова (Сотрудник отдела «‎Бизнес»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Продажи товаров с Дональдом Трампом на Wildberries за неделю, предшествующую выборам в США, выросли на 21 процент по сравнению с показателем за предыдущую семидневку. Об этом сообщила пресс-служба компании.

При этом общая сумма реализованной продукции оказалась вдвое больше, чем за предыдущую неделю, а пиковым днем по объему продаж стало 4 ноября, то есть накануне выборов. 5 и 6 ноября повышенного спроса не наблюдалось.

Наибольшей популярностью пользуются такие категории, как товары для праздника, книжная продукция, посуда и инвентарь, одежда и белье, а также спортивные товары и головные уборы.

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