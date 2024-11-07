Путин заявил о превращении НАТО из политического альянса в военный

Путин: НАТО превратилась в военный альянс и готовится нанести России поражение

Президент России Владимир Путин на 21-м ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи заявил, что НАТО из политического альянса превратилась в военный и готовится нанести России стратегическое поражение. Трансляция доступна на сайте мероприятия.

Политик отметил, что США целенаправленно вернули во главу угла прежде всего военную составляющую Североатлантического альянса. По его словам, тем самым НАТО объявила «о том, что собирается нанести нам стратегическое поражение».

Ранее российский лидер заявил, что Москва никогда не отказывалась от диалога в сфере стратегической стабильности, однако США и страны Евросоюза намерены нанести РФ стратегическое поражение. Российский лидер вспомнил, как его убеждали, что Североатлантический альянс — политический союз.